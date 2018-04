Grignon, France

L'histoire de ce chiot de 3 mois massacré à la hache par son propriétaire à Grignon, près d'Albertville, a suscité l'émotion dans la France entière. Cet homme de 37 ans comparaissait ce lundi au tribunal d'Albertville pour "sévices graves sur animal de compagnie" mais aussi pour "violences intrafamiliales" parce que derrière ce massacre, il y a une lourde histoire de violences dans la famille.

Au premier rang de la salle, ce lundi, la plus jeune des victimes, Enzo, 11 ans a la tête baissée. Il regarde ses baskets. C'est la tête de turc. Son handicap, son pieds bot rend fou son beau-père. Il se prend régulièrement des petites claques sur le crâne jusqu'au jour où sa mère le retrouve inconscient dans la maison, un hématome sur le visage. "Ton fils handicapé, il ne mérite pas de vivre.", lui lâche-t-il.

_"_Mon frère est capable de tous les tuer. Le chien ce sont les prémices de ce qui aurait pu leur arriver." - La sœur du prévenu.

A la barre, le beau-père, épaules carrées, regard noir ne tient pas en place. "C'était juste des gifles éducatives !" Pour le chien, c'est pareil. Il avait décidé qu'il fallait l'euthanasier. Même s'il voulait le faire autrement, c'est plusieurs coups de hache qui sont partis ce jour-là. Alors est-ce que les coups auraient pu se retourner contre les enfants ? Pas de doute pour la sœur du prévenu : "Mon frère est capable de tous les tuer. Le chien ce sont les prémices de ce qui aurait pu leur arriver."

Le père de famille n'a pas été jugé ce lundi. Le tribunal correctionnel demande qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique. Il sera jugé le 24 avril prochain.

Sept associations de défense du droit des animaux dont la SPA et One Voice étaient présentes au procès et se sont portées partie civile. Une pétition avait été lancée la semaine du drame pour demander un "jugement exemplaire" pour le massacre du chien. En trois jours elle a réuni plus de 7 200 signatures.