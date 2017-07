Savoie : le suspect du meurtre d'une femme retrouvée dans un coffre de voiture à Saint-Alban-Leysse est en garde à vue

Ce savoyard de 34 ans, grièvement blessé à la gorge après une tentative de suicide, est toujours hospitalisé. Mais il a pu être placé sous le régime de la garde à vue ce mardi. Il est le principal suspect du meurtre d'une femme de 34 ans, retrouvée samedi dans le coffre d'une voiture.

L'homme de 34 ans suspecté d'avoir tué une femme à Saint-Alban-Leysse a été placé sous le régime de la garde à vue ce mardi. Il est toujours à l'hôpital de Chambéry, où il avait été admis ce weekend après une grave blessure à la gorge. Il avait appelé les pompiers samedi matin vers 8h30 après une tentative de suicide : il venait de se trancher les poignets et la jugulaire.

Mais lors de son coup de téléphone aux secours, ce Français d'origine chilienne avait aussi confié avoir tué une femme et caché son corps dans le coffre de sa voiture. En arrivant chez lui, les pompiers avaient découvert l'homme entre la vie et la mort et fait la macabre découverte sur le parking de cette résidence de Saint-Alban-Leysse.

La victime est morte d'asphyxie

Ce père de famille, marié et apparemment sans histoire, pourrait être entendu par les enquêteurs dès ce mardi soir. Cela devrait permettre de connaître le lien entre le suspect et la victime. Cette Savoyarde était aussi âgée de 34 ans et mariée avec un autre homme. Étaient-ils amants ? Avaient-ils une relation hors mariage ? Pas de certitudes pour l'instant selon le parquet de Chambéry. Le corps de la victime a été autopsié lundi matin. Elle est morte d'asphyxie, sans que l'on connaisse les circonstances précises de sa mort.