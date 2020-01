Savoie : Les accès aux stations de ski de Tignes et Val d'Isère bloqués cette nuit à cause d'un bus en feu

Bourg-Saint-Maurice, France

Vers 20 heures ce vendredi, un bus a pris feu à hauteur de Sainte Foy Tarentaise sur la Départementale 902 qui relie Bourg-Saint-Maurice aux stations de ski de Tignes et Val d'Isère.

Heureusement pas de blessés - le bus ne transportait pas de passagers, mais d'importantes perturbations alors que le week-end de neige attire une fois de plus la grande foule. La route stratégique pour accéder aux deux grosses stations de Savoie a dû être coupée pendant six heures environ, d'autant que la neige tombait sur les hauteurs de la Savoie ce vendredi soir.

Réouverture de la route à deux heures ce samedi matin

► La route a été coupée, le temps de dégager la chaussée de la carcasse calcinée. L'opération était achevée vers 2 heures ce samedi matin. La circulation est rétablie dans les deux sens .

► Le préfet a activé vers 22 heures ce vendredi à Bourg-Saint-Maurice deux foyers d'accueil d'urgence des vacanciers. La salle Chorus et le gymnase ont pu accueillir 220 personnes.. Avec à chaque fois des lits pliants et des boissons chaudes, avec le concours de la Croix Rouge et des agents des mairies concernées.

► Le Tignespace à Tignes et la salle des congrès Henri Oreiller à Val d’Isère ont été mis à disposition pour une quarantaine de personnes qui redescendaient des stations.

► Après la réouverture de la route, on vous rappelle que les conditions de circulation sont difficiles. Équipements spéciaux obligatoires pour les accès à Tignes et Val d’Isère. Des aires de chaînage sont activées