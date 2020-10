Savoie : les gendarmes mettent fin à une rave party de 200 personnes à Crest-Voland

La fête a été plus courte que prévue pour 200 jeunes à Crest-Voland, près des Saisies, en Savoie. Ils ont organisé une rave party samedi soir, ce qui a alerté les voisins. La gendarmerie a été appelée et a ainsi fait couper la musique et dispersé les fêtards. "Les gestes barrières n'étaient pas respectés" précisent-ils.

Il n'y a pas eu d'interpellation.