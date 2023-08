Savoie : les gendarmes patrouillent autour de vos maisons pendant vos vacances

Dans les rues de la Motte-Servolex (Savoie), les véhicules bleus de la gendarmerie patrouillent et vont de maisons en appartements à l'aide d'une carte. "À droite !" dit Charlotte Duval, gendarme, à son collègue au volant, Yohan Yvrard. Elle l'oriente vers un des domiciles de l'opération tranquillité vacances. Un dispositif qui permet aux vacanciers de prévenir les gendarmes de leur départ pendant une certaine période afin d'avoir un passage des militaires pendant leur absence pour dissuader les cambrioleurs d'agir.

C'est sur une application de leurs téléphones professionnels que les gendarmes ont accès à la liste des maisons à surveiller. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Passages quotidiens

Sur leurs téléphones professionnels, les gendarmes ont une application avec tous les endroits à visiter. "Il faut à chaque fois valider notre passage, explique Charlotte Duval. Nous vérifions toutes les ouvertures et on fait un tour de l'appartement ou de la maison." Le but est de vérifier que personne n'est entré par effraction pendant que les occupants sont en vacances.

La gendarme Charlotte Duval vérifie minutieusement les ouvertures de cet appartement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de tentative d'effraction. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En ce moment, il y a 14 surveillances à effectuer pour la brigade de la Motte-Servolex. "Quand on vient de passer l'icône passe en vert, il peut-être orange ou rouge en fonction de notre dernière ronde, développe la jeune gendarme. On passe quotidiennement et parfois même deux fois par jour."

Cambriolages en baisse

"On a eu une série de cambriolages terrible il y a trois ans, se rappelle le gendarme Yohan Yvrard. Je me souviens d'une rue où une seule maison n'avait pas été faite." Pourtant, le nombre de cambriolages et de tentative d'intrusions baisse drastiquement en France depuis plusieurs années.

Yohan Yvrard, gendarme, constate le sentiment "rassurant" de leur présence dans les rues lorsqu'il échange avec des riverains. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En Savoie, depuis 2016, ce nombre a baissé de près de 25% d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, même si la région Auvergne Rhône Alpes reste sur le podium français pour ces délits, à la troisième place. "C'est rassurant de les voir souvent, se réjouit Luc, victime de deux cambriolages dans sa maison. Depuis je déclare à la gendarmerie quand je pars en vacances et je n'ai plus eu de problèmes."

Technique dissuasive

Un dispositif gratuit, et accessible à tous. "Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, explique Didier Jolly, major de gendarmerie à la brigade de la Motte-Servolex. Soit par le site internet , par l'application Ma Sécurité ou sinon dans les locaux de la gendarmerie, on enregistre directement ces demandes."

Le major Didier Jolly se réjouit de ce dispositif à destination des vacanciers. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Le gradé affirme lui aussi qu'il y a un effet "dissuasif" avec ces patrouilles quotidiennes. "La présence du gendarme dehors est rassurante, les gens sont très contents en période estivale de nous voir, dit-celui qui a plus de 30 ans d'expérience dans le métier. On bleuit le terrain pour dissuader de possibles actes de délinquance."