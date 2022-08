Savoie : les obsèques d'Adèle Milloz auront lieu vendredi à Tignes

Les obsèques d'Adèle Milloz se dérouleront ce vendredi à 11h à Tignes en l'église Saint-Jacques (située à Tignes 1800), a-t-on appris. La cérémonie sera sonorisée, avec l'installation d'enceintes à l'extérieur de l'église. La Tignarde de 26 ans est décédée la semaine dernière alors qu'elle effectuait l'ascension de la voie normale du Peigne dans le massif du Mont-Blanc. La jeune femme qui l'accompagnait est décédée également. Adèle Milloz, bien connue dans le milieu de la montagne, était championne de ski alpinisme et aspirante guide de haute-montagne.

Nombreux hommages sur les réseaux sociaux

Adèle Milloz, championne de ski alpinisme en sprint et en individuel en 2017, avait arrêté sa carrière en 2018 après une sixième place à la Pierra Menta, course de ski alpinisme et se consacrait à sa formation de guide de haute montagne au sein de l'École nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) de Chamonix. De 2015 à 2019, Adèle Milloz avait été gendarme au Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Bourg-Saint-Maurice et de Modane.

La Fédération française de montagne et d'escalade (FFME) lui a rendu hommage sur son site internet. Le magazine en ligne dédié aux sports de montagne alpinemag.fr lui a également consacré un portrait émouvant.

