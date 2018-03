Arêches, Beaufort, France

Les recherches des deux skieurs emportés par une avalanche dans le Beaufortain dimanche dernier ont été arrêtées ce mardi après midi, vers 15 heures, à cause de conditions météorologiques qui se sont dégradées.

La neige et le brouillard ont empêché la soixantaine d'hommes et les sept chiens de poursuivre leur action. C'est surtout le danger de nouvelles avalanches qui a fait stopper les recherches sur ce manteau neigeux particulièrement instable.

Malheureusement, les deux hommes originaires du Calvados n'ont pas été retrouvés.

Les recherches sont suspendues pendant deux jours à cause de la météo , et pourraient reprendre après, avec un dispositif moins important, à condition que la neige n'expose pas les secours à des risques de sur-avalanche.

Les pisteurs-secouristes de la station devraient sonder à nouveau le secteur dès vendredi, et la compagnie républicaine de sécurité des Alpes d'Albertville reviendra sur zone le plus possible.