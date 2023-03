Savoie : nouvel accident mortel chez Ugitech, un ouvrier meurt écrasé sous un chariot élévateur

Un accident du travail a fait un mort ce jeudi en fin d'après-midi vers 17h30 au sein de l'usine Ugitech, à Ugine, premier employeur privé de la Savoie. La victime est un ouvrier en CDI âgé de 48 ans, domicilié à La Rochette. Rachid Azabi est mort écrasé par un chariot élévateur qui effectuait une manœuvre au sein de l'atelier de la coulée continue, dans l'aciérie. "Pour une raison encore inconnue, un chariot élévateur a percuté un salarié qui est décédé sur le coup", précise un communiqué d'Ugitech.

ⓘ Publicité

La partie de l'usine où a eu lieu cet accident avait rouvert en juillet dernier, après de longs mois de fermeture consécutifs à l'accident mortel de janvier 2022 . Les circonstances précises de ce nouvel accident n'ont pas été détaillées. Une quinzaine de pompiers du SDIS de la Savoie sont intervenus sur les lieux du drame. La victime était décédée à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville. Une autopsie doit avoir lieu.

Prise en charge psychologique

Une cellule psychologique a été mise en place pour prendre en charge les collègues de la victime qui travaillaient à ses côtés dans l'atelier. "Ugitech, déjà meurtri par l’accident fatal du 3 janvier 2022, met tout en œuvre pour accompagner les salariés et les intervenants sur place et tient à exprimer sa vive émotion et son soutien à sa famille et ses proches", indique la direction. "L’aciérie est à l’arrêt et l’ensemble des équipes des autres ateliers est rencontré. Toutes nos pensées vont à la famille, aux amis et aux collègues".

Déjà un accident mortel en janvier 2022

Le 3 janvier 2022, Yassine Boufenzer, un salarié âgé de 38 ans, père de famille, était décédé sur le site suite à l'effondrement d'un pont roulant transportant des poches de métal. Ses collègues lui ont rendu hommage il y a deux mois sur le site d'Ugitech. Le groupe Ugitech, spécialisé en acier inoxydable, emploie près de 1.300 salariés sur le site d'Ugine, en Savoie, et environ 1.900 en France.