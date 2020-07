Savoie : relaxe pour l'ancienne principale d'un collège jugée pour harcèlement moral

Soupçonnée d'avoir harcelé jusqu'au suicide un conseiller principal d'éducation, l'ancienne principale du collège Joseph et Xavier Maistre de Saint-Alban-Leysse (Savoie) a été relaxée vendredi par le tribunal correctionnel de Chambéry. La justice estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement de la cheffe d'établissement et le geste de Mario Guérinoni, qui a mis fin à ses jours à 59 ans sur son lieu de vacances en août 2015.

Colère et incompréhension

Présent lors du délibéré vendredi au tribunal, Geoffroy, le fils de Mario Guérinoni, a exprimé "sa colère et son incompréhension". Il était soutenu par quatre collègues CPE de son père. La principale était elle absente à l'énoncé du jugement. A l'audience le 12 juin dernier, le procureur avait requis huit mois de prison avec sursis à l'encontre de la principale âgée de 58 ans, aujourd'hui en poste à Bourgoin-Jallieu en Isère.

Mario Guérinoni disait vivre un enfer. Quelques mois avant son suicide, il avait porté plainte contre sa supérieure pour harcèlement, dénonçant des brimades, injures, et sanctions disciplinaires injustifiées. Il se plaignait également d’être rabaissé devant des professeurs et des collégiens. Son état de santé s’était dégradé physiquement et psychologiquement selon ses proches.