Savoie : trois blessés graves dans un accident à Aime-la-Plagne

Un grave accident de la route s'est produit en Savoie ce mardi vers 17h sur la RN90 à Aime-la-Plagne. Trois véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à préciser. Huit personnes sont impliquées dans cet accident. Bilan provisoire : cinq blessés légers et trois blessés graves, l'un des blessés graves a été héliporté à l'hôpital de Grenoble. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie d'Aime-la-Plagne.

Trafic très perturbé

Conséquence de cet accident : vers 18h30, les secours étaient toujours sur place et la circulation toujours coupée dans les deux sens de la RN90. On comptabilisait plus de 6 kilomètres de ralentissements (3 km dans le sens descendant Bourg-Saint-Maurice/Moûtiers et 3,5 km dans le sens montant).