Savoie : un accident mortel entre une voiture et un véhicule de gendarmerie

L'accident a eu lieu à Chignin (Savoie) la nuit dernière entre une voiture et un véhicule de gendarmerie. Un passager de la voiture est décédé.

Un accident mortel est survenu la nuit dernière vers 1 heure et demi du matin entre une voiture et un véhicule de la gendarmerie à Chignin, sur la route départementale entre Chambéry et Montmélian.

Un passager de la voiture est décédé, trois autres occupants sont blessés. Les gendarmes eux sont indemnes.

Pour l'instant on ne connait pas les circonstances de cet accident.