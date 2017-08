Savoie : un adolescent de 15 ans décède après un accident dans une piscine

Un adolescent est mort ce mardi à l'hôpital de Grenoble, après un accident dans une piscine, à Valmeinier 1800. Le jeune homme de 15 ans, originaire du Gard, était en vacances en Savoie. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville.

Un adolescent de 15 ans est mort après un accident dans la piscine intérieure d'une résidence de vacances, située dans le centre de Valmeinier 1800, en Savoie. Originaire du Gard, il y passait ses vacances. Accompagné de sa cousine de 12 ans, il se baignait dans la piscine de la résidence, lundi en fin d'après midi, et aurait lancé un concours d’apnée.

La fillette de 12 ans lui porte secours

Les pompiers sont intervenus rapidement, appelés par la cousine du jeune homme. Les pompiers ont tenté de le ranimer pendant près d'une heure, et ont finalement réussi à relancer son cœur. Transporté au CHU de Grenoble, il est finalement mort ce mardi matin.

Les enquêteurs doivent encore confirmer la cause du décès mais la piste de la noyade est privilégiée. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville. Une autopsie et des analyses vont être pratiquées pour déterminer la cause du décès de l'adolescent. Des auditions sont en cours avec ses proches.