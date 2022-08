Savoie : un aéronef s'écrase près de l'aérodrome d'Albertville, les deux occupants sont décédés

L'appareil s'est écrasé sur une partie située "entre la bretelle d'accès et l'autoroute".

Un aéronef s'est écrasé ce jeudi vers 13h15 près de l'aérodrome d'Albertville, faisant deux morts, a-t-on appris. L'appareil, de type motoplaneur (planeur motorisé), s'est écrasé le long de l'autoroute A430, dans le sens Albertville-Chambéry, sur une partie située "entre la bretelle d'accès et l'autoroute", au niveau de la commune de Frontenex, juste avant le péage.

Selon nos informations, les deux victimes sont décédées. Les victimes sont "un homme et un enfant âgé d'une dizaine d'années". D'après les premiers éléments, l'appareil se serait écrasé juste après son décollage de l'aérodrome d'Albertville, situé juste à côté, mais des vérifications sont en cours.

Autoroute coupée "pour une durée indéterminée"

En milieu d'après-midi, l'A430 était toujours fermée à la circulation dans le sens Albertville-Chambéry, jusqu'au péage de Sainte-Hélène, "pour une durée indéterminée". Il s'agit d'éviter tout risque de sur-accident et d'effectuer les premières constatations. "L'appareil s'est écrasé sur un accotement herbeux, la queue est brisée et le cockpit est très abîmé; l'aile gauche dépasse sur la première voie de l'autoroute et l'aile droite sur la voie d'insertion", nous précise-t-on.

L'appareil qui s'est écrasé est un motoplaneur (planeur motorisé) © Radio France - Anne Chovet

D'importants moyens de secours ont été mobilisés : une vingtaine de sapeurs-pompiers, une dizaine d'engins de secours, le SMUR d'Albertville, ainsi que l'hélicoptère Dragon 73. L'enquête a été confiée à l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR 73), ainsi qu'à la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de Chambéry.

"L'appareil a été retrouvé au sol, sur l’accotement de la bretelle 24.1 de l’autoroute A430 près du péage de Saint-Hélène-sur-Isère (...) une plaque de kérosène va être nettoyée durant la fermeture de l'autoroute", précisait la préfecture de Savoie dans un communiqué en début d'après-midi. La préfecture appelle les automobilistes "à la plus grande prudence et au respect des déviations".

