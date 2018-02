Des habitants de La Chambre, en Maurienne, ont lancé un appel à la solidarité ce mercredi, au surlendemain d'un incendie qui a détruit deux maisons. Deux familles dont un couple de retraités n'ont plus rien.

La Chambre, France

Ils ont tout perdu en quelques heures. Deux familles du petit village de La Chambre en Maurienne ont été victimes d'un incendie ce lundi après-midi. Les habitants de la commune se sont mobilisés et lancent un appel à la solidarité.

L'incendie a détruit les deux maisons mitoyennes et a brûlé les affaires d'un couple de retraités et celles d'une famille de deux enfants de un et quatre ans.

Une dizaine de cartons de vêtements et de jouets ont déjà été récoltés. © Radio France

Les habitants et les commerçants à l’initiative de cette récolte spontanée ouvrent à l'aide de la mairie, la salle communale, les locaux de la Tour, tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine de 16 heures à 19 heures. Ce mercredi, les bénévoles ont réuni une dizaine de cartons de vêtements et de jouets.

Vêtements, produits ménagers, jouets

Les deux familles ont donc besoin de produits ménagers, lessive, dentifrice, de nourriture non périssable comme des pâtes, de jouets mais aussi de vêtements.

"Ils n'ont rien demandé et ne demanderont jamais rien mais c'était normal de les aider", explique Aurélie la boulangère. En face de sa boulangerie, Delphine ouvre sa pizzeria. Sur le comptoir, une tirelire. A chaque pizza vendue, elle y glisse un euro.

Les clients de la pizzeria de La Chambre sont invités à donner un peu pour la famille de sinistrés. © Radio France

"Je n'ai plus rien, tout a brûlé et quand je vois tous ces gestes de générosité, je n'arrive pas à retenir mon émotion comme quoi on dit que les gens ne sont pas généreux, en fait si." - Jacques, sinistré.

L'origine du feu est toujours inconnue. © Radio France - Caroline Pomès

Jacques regarde sa maison où il habite depuis 15 ans. "Je n'ai plus rien, tout a brûlé et quand je vois tous ces gestes de générosité, je n'arrive pas à retenir mon émotion comme quoi on dit que les gens ne sont pas généreux, en fait si." Une larme coule sur la joue de ce vieil homme pas épargné par la vie.

Le feu a emporté les deux charpentes des maisons mitoyennes. © Radio France

Les deux familles seront relogées par la mairie le temps des travaux qui risquent de durer encore longtemps.