Savoie : un appel à témoin lancé pour retrouver un homme disparu dans le Beaufortin

Les gendarmes de la Savoie lancent un appel à témoin ce dimanche matin afin de retrouver un homme porté disparu dans le Beaufortin. Arnaud Panier, âgé de 42 ans et originaire de Seine-et-Marne passe ses vacances en Savoie avec ses parents. Ce samedi matin, il part courir d'Arêches-Beaufort et devait retrouver ses parents en fin de matinée à Hauteluce. Mais il n'a plus donné de nouvelles.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il mesure 1 m 83, a les cheveux courts et porte la barbe. Il est en tenue de sport. Si vous avez des informations qui peuvent faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter la compagnie de gendarmerie de Beaufort au 04 79 38 34 89.