Savoie : trois morts et un blessé grave dans le crash d'un avion de tourisme au col du Glandon

Les secours ont reçu l'alerte juste avant 15 heures, ce jeudi 5 août. Un petit avion de tourisme s'est crashé sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards en Savoie, juste avant le col du Glandon. Quatre personnes se trouvaient à bord, trois sont mortes. La dernière victime, gravement blessée est évacuée en urgence à Lyon.

"L'avion est arrivée très rapidement derrière une petite bute, il faisait un bruit énorme. À 100 mètres de nous, il est rentré dans les arbres et a explosé en plein vol !" - Cécile, témoin de l'accident.

Juste avant l'accident, Cécile se trouve au bord de la route avec sa famille pour admirer la vue depuis le col du Glandon. D'après la jeune femme, "l'avion est arrivé très rapidement" en faisant "un bruit énorme". D'après la savoyarde, l'appareil a heurté des sapins avant d'exploser.

L'avion provient lui d'un aéroclub basé en Loire-Atlantique d'après la préfecture de la Savoie.

Quatre victimes à bord

Une demi-heure après l'accident, 35 pompiers ont été mobilisés sur les lieux du crash. La gendarmerie et le SMUR sont également engagés. L'hélicoptère Choucas 73 est en route pour emmener les victimes à l'hôpital le plus rapidement possible. La départementale 927 est également coupée pour permettre aux secours d'intervenir.

Plus d'informations à venir.