Savoie : un bâtiment ravagé par les flammes à Moûtiers, un blessé léger

Un incendie s'est déclaré ce samedi au petit matin à Moûtiers en Savoie, avec au rez-de-chaussée, un laboratoire médical, et à l'étage, une habitation. Le bâtiment est entièrement brûlé. Une personne est légèrement brûlée.

Moutiers, France

Le feu se voit de loin ce samedi matin à Moûtiers : un bâtiment avec à son rez-de-chaussée un laboratoire médical et à l'étage une habitation est entièrement dévoré par un incendie, depuis environ 4 heures 30 du matin. Un homme de 27 ans est légèrement blessé à cause des flammes. Il se trouvait à l'étage quand le feu s'est déclaré, et est resté un temps bloqué sur un balcon. Il a ensuite pu rapidement quitter les lieux.

A l'arrivée des secours, l'édifice était déjà entièrement embrasé, sans personne à l'intérieur. Une vingtaine de pompiers est sur place. Il n'y a pas de risque de propagation, mais l'opération est partie pour durer étant donné l'ampleur de l'incendie sur le bâtiment.