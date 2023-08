Savoie : un bureau de tabac cambriolé au Bourget-du-Lac, près de 40.000 euros de marchandises dérobés

Plus de 40.000 euros de marchandises. C'est le butin dérobé dans le "Tabac du Lac", au Bourget-du-Lac, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août. Vers 3 heures du matin, le rideau métallique du commerce est forcé par le ou les malfaiteurs. Malgré le déclenchement de l'alarme, ils s'introduisent dans le petit magasin puis le dévalisent. Ce sont, pour l'essentiel, des centaines de paquets de cigarettes ou de tabac qui ont été volés. En revanche, l'intérieur du bureau de tabac n'a que très peu été détérioré.

Les malfaiteurs toujours en fuite

On ne connaît pas encore le profil des malfaiteurs, ni combien ils étaient. Ils ont immédiatement pris la fuite et sont toujours recherchés à l'heure qu'il est. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de la Motte-Servolex. Le Tabac du Lac a déjà été cambriolé il y a environ un an et demi selon les gendarmes. Il restera fermé vendredi et samedi.