Savoie : un cycliste de 59 ans se tue en percutant une voiture au col de la Chambotte

Un peu avant 15 h, ce vendredi, un cycliste de 59 ans s'est tué au col de la Chambotte, en direction de Chindrieux. Il s'agit d'une route étroite. Selon les constatations des gendarmes, il semblerait que la victime ait perdu le contrôle de son cycle en descente. Il a fait un tout droit et a fini sa course sous une voiture qui arrivait en sens inverse. Les secours ont tenté de le sauver, mais l'homme a fait plusieurs arrêts cardiaques et il est malheureusement décédé sur place.