Savoie : un enfant de 12 ans enseveli dans un puits, d'importants moyens de secours déployés

Un accident s'est produit ce mercredi vers 15h sur la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier près de Montmélian (Savoie). Un enfant de 12 ans est descendu à l'aide d'une corde dans un puits d'une douzaine de mètres. "C'est à ce moment-là que des pierres se sont détachées de la paroi et sont tombées sur lui", indique Laurence Tur, la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie. Le garçon a été partiellement enseveli.

Les pompiers voient le visage de l'enfant

Les pompiers rapidement arrivés sur place ont pu établir le contact avec l'enfant. Ils voient le visage de la victime et peuvent lui parler. Le jeune garçon est conscient, il a les membres inférieurs bloqués par l'éboulement. "Des blocs risquent de tomber à tout moment", explique Laurence Tur. "Il faut chemiser le puits pour le sécuriser et pouvoir extraire l'enfant".

Au total, une trentaine de pompiers sont mobilisés pour cette opération de secours. © Radio France - Mélanie Tournadre.

Les opérations de secours s'annoncent longues et délicates. Le puits est profond et très étroit, un mètre de diamètre environ. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont sur place, ainsi que les secours en montagne, les gendarmes et le Samu.