Savoie : un homme de 36 ans se tue en ski base jump à Tignes

Vers 11h30 ce dimanche 5 mars, un témoin a prévenu les pisteurs de la station de ski de Tignes en Savoie car il avait vu tomber un homme dans le secteur des gorges de la Sache. Quatre pisteurs se sont rendus sur place et ont localisé la victime, un Chilien de 36 ans. Il évoluait en ski base jump, un sport extrême qui consiste à skier au large d'une falaise puis en chute libre dans les airs en utilisant un parachute pour descendre au sol.

Le trentenaire avait sauté depuis les Rochers de la Grande Parei (hors domaine skiable) et suite à un problème à l'ouverture de sa voile il a chuté dans le secteur des gorges de la Sache, sur une partie non enneigée du domaine. Les pisteurs ont tenté de le réanimer en attendant l'arrivée de l'hélicoptère avec deux secouristes de la CRS Alpes de Modane et un médecin urgentiste. Mais ils n'ont pas pu sauvé ce Chilien de 36 ans qui était accompagné d'un autre homme, lui indemne.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville, confiée à la CRS Alpes, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.