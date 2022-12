Savoie : un homme de 86 ans retrouvé lundi dans les décombres de sa maison incendiée

Le parquet d'Albertville confirme la mort d'un habitant de Verrens-Arvey, près de Gilly sur Isère, dans l'incendie de sa maison dans la nuit de dimanche à lundi. L'homme de 86 ans a été retrouvé, carbonisé, dans les décombres de son habitation, lundi en fin de matinée. Il s'agirait d'un incendie d'origine accidentel. "Il n'y a rien de suspect dans cet incendie" selon le parquet qui précise que "comme pour chaque incendie, une enquête judiciaire sera menée pour déterminer l'origine du feu".

L'homme avait l'habitude de rester près de son poêle selon le parquet et de laisser l'ouverture du poêle au maximum pour avoir plus de chaleur.

Au plus fort de l'incendie, plus de 50 sapeurs pompiers étaient mobilisés.

