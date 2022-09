Savoie : un homme meurt percuté par un train à Chambéry

Un piéton a été percuté par un train ce mercredi 21 septembre, vers 16h15 au niveau de l’avenue des Landiers à Chambéry. Cet homme est décédé. La circulation des trains entre Chambéry et Aix-les-Bains, dans les deux sens, est à l'arrêt au moins jusqu'à 19 heures.

Un homme a été mortellement percuté par un TER ce mercredi après-midi, vers 16h15, au niveau de l’avenue des Landiers à Chambéry. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver ce piéton. Les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place à 18 heures. Accident ? Suicide ? Il est trop tôt pour le dire. Une enquête a été ouverte par la police.

Le trafic des trains est a l'arrêt au moins jusqu'à 19 heures entre Chambéry et Aix-les-Bains. Plusieurs trains sont supprimés entre Chambéry et Annecy. Quelques perturbations sont également en cours entre Chambéry et Valence.

