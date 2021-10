Savoie : un incendie dans l'ancien Institut Médico-éducatif de Valgelon-La Rochette

C'est vers 23h15 ce samedi soir que les pompiers savoyards sont appelés pour un incendie rue du Château. Un incendie dans un bâtiment désaffecté et abandonné, en l'occurence l'ancien Institut Médico-social de Valgelon-La Rochette, un centre d'accueil pour enfants et adultes handicapés.

400 mètres carré brûlé

Au total, près de 400 mètres carré ont pris feu dans l'incendie, dont on ne connaît pas encore les causes. Aucun blessé à déplorer, puisque le bâtiment n'avait plus de fonction. Une vingtaine de pompiers se sont mobilisés pour éteindre le feu, et l'intervention aura duré près de quatre heures. Les pompiers ont finalement quitté les lieux vers 3h dimanche matin.