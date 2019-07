Savoie : un incendie dans une entreprise de peinture de Chignin perturbe le trafic SNCF

Chignin, France

Grosse pagaille en gare de Chambéry ce vendredi soir. Huit trains ont été immobilisés à cause d'un incendie à Chignin, en Savoie. Le feu a pris dans une entreprise de peinture epoxy vers 18h30, qui se trouve près des voies de chemin de fer.

Le bâtiment de 700 mètres carrés est détruit

Pour faciliter le travail des 55 pompiers mobilisés, la SNCF a fait couper le courant sur les caténaires. De gros moyen ont été engagés : quatre lances à incendie et un engin avec un bras élévateur, pour arroser les flammes par le dessus du bâtiment.

Les pompiers ont réussi a maîtriser l'incendie peu après 21h30. Mais le bâtiment de 700 mètres carrés est détruit et les quatre employés, qui travaillaient sur le site au moment de l'incendie et qui ont réussi a sortir d'eux même, sont au chômage technique pour au moins six mois. Quant au trafic SNCF, la circulation des trains a d'abord été interrompue, puis rétablie mais au ralenti dans la soirée de vendredi. Elle doit reprendre quasi normalement ce samedi matin.