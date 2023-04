Savoie : un jeune homme meurt écrasé par une voiture dans le chemin de la Manette à Montagnole

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril, un jeune homme de 19 ans est mort écrasé dans le chemin de la Manette, sur la commune de Montagnole.

Lui et ses deux amis étaient à bord d'une voiture et se sont embourbés dans la boue. Il serait alors descendu du véhicule pour tenter de le pousser, mais il aurait finalement terminé sous les roues après une mauvaise manœuvre. Les pompiers et les gendarmes de Savoie se sont rendus sur place, mais ils n'ont rien pu faire pour le jeune homme qui a finalement perdu la vie.

Enquête pour homicide involontaire

Selon le maire de Montagnole Jean-Maurice Venturini, il n'y avait "aucune raison de prendre ce chemin" qui n'est habituellement emprunté que par des employés du Grand Chambéry pour accéder à des réservoirs d'eau.

Les circonstances exactes de cet accident restent encore à définir. Le parquet de Chambéry a d'ailleurs décidé d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire et les deux amis de la victime ont été placés en garde à vue.