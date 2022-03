Savoie : un militaire porté disparu depuis dimanche 6 mars

Un jeune homme est porté disparu depuis dimanche en Savoie. La compagnie de gendarmerie de Chambéry juge cette disparition "inquiétante" et lance un avis de recherche.

Ce militaire de 23 ans, qui mesure 1,80 mètre, pèse 70 kilos et a les cheveux bruns et courts, n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis dimanche après-midi. Selon la gendarmerie, sa tenue vestimentaire était inconnue au moment de sa disparition. Grégoire Espitalon est né le 3 juillet 1998 à Lyon et demeure route de Myans à Apremont près de Chambéry.

Si vous pensez détenir des renseignements susceptibles de faire avancer l'enquête, il faut composer le 17.