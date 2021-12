Savoie : un mort dans l'incendie d'un immeuble à Frontenex

Un homme est décédé ce mercredi matin dans l'incendie d'un immeuble à Frontenex, près d'Albertville en Savoie. Le feu a pris dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble qui en compte cinq, vers 6h moins le quart. Paniqués, des habitants se sont réfugiés sur le balcon et aux fenêtres. Ils ont été évacués par la grande échelle des pompiers.

Plusieurs personnes hospitalisées

Un homme de 49 ans a été retrouvé devant la porte de l'appartement en arrêt cardiaque. Il n'a pas pu être réanimé par les secours. Trois femmes et un enfant de six ans et demi ont été hospitalisés, légèrement intoxiqués par des fumées. Selon nos informations, neuf familles doivent être relogées. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.