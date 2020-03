Savoie : un mort dans une avalanche à La Plagne

Un skieur est mort vendredi dans la station de La Plagne en Savoie, emporté par une avalanche. Il évoluait dans le secteur hors-piste de Grande-Rochette, alors que le risque était fort, de 4 sur une échelle de 5.

Une coulée de 250 mètres de large

La coulée, longue de 250 mètres de large sur 150 de long, a d'abord bousculé deux personnes, prises en charge par les pisteurs.

La troisième personne qui manquait à l'appel a été extraite vers 13h, une demi-heure après l'alerte. L'homme de 58 ans, un vacancier français qui n'était pas équipé de Détecteur de Victime d'Avalanche (DVA) n'a pu être réanimé malgré l'arrivée des sauveteurs du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Courchevel.

Au plus fort du secours, près de 100 personnes et six équipes cynophiles étaient mobilisées avec pisteurs, agents des remontées mécaniques, PGHM et écoles de ski venus prêter main forte.