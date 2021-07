Savoie : un mort et trois blessés grave dans un accident de voiture à Saint-Jean-de-la-Porte

Grave accident de la route à Saint-Jean-de-la-Porte en Savoie ce vendredi 9 juillet. À 18 heures 15, les pompiers sont alertés : une voiture a percuté un arbre sur la départementale 1006. À bord du véhicule, quatre jeunes hommes tous âgés d'une vingtaine d'années.

Une fois sur place, les secours constatent le décès d'un jeune homme. Deux autres sont inconscients et transportés par les hélicoptères Dragon 73 et Dragon 74 sur l'hôpital de Grenoble. La dernière et quatrième victime, consciente, a été emmenée par une ambulance à l'hôpital de Chambéry.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.