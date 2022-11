Savoie : un relais 5G incendié à Saint-Thibaud-de-Couz, des centaines d'abonnés sans téléphone ni internet

Vous l'avez sans doute constaté si vous habitez dans l'avant-pays savoyard et en Chartreuse depuis ce vendredi matin. Il y a de grosses perturbations sur le réseau internet et téléphonique. En cause : un relais 5G qui a été volontairement incendié à Saint-Thibaud-de-Couz dans la nuit de jeudi à vendredi. "Le feu a été mis au pied du relais, situé sur la route forestière qui monte au Mont-Grelle, sous l'Epine", nous indique-t-on.

Ce pylône de 18 mètres de haut est un hébergeur TDF (Télédiffusion de France), comme l'indique le site internet cartoradio.fr . Les services des quatre opérateurs SFR, Free, Orange et Bouygues sont fortement perturbés. Des centaines de clients sont concernés, principalement sur les communes de Saint-Thibaud-de-Couz, Les Gros Louis et Saint-Jean-de-Couz (Savoie) et partiellement Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère).

"Le site est très abîmé, il faudra au moins une à deux semaines avant un retour à la normale, sous réserve du diagnostic des travaux", indique l'un des opérateurs impactés.

Quatrième relais dégradé en quelques mois

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour "dégradation de bien d'utilité publique". C'est la quatrième fois en quelques mois que des dégradations sur des pylônes sont constatées dans le secteur. A l'été 2021, un pylône avait été détruit à Saint-Pierre-d'Entremont, et deux autres pylônes ont également fait l'objet de dégradations volontaires à Entrelacs cette année.