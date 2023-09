Savoie : un sanglier sème la panique à Aix-les-Bains

Un sanglier a mobilisé les secours, les policiers et les chasseurs ce vendredi matin à Aix-les-Bains (Savoie). Vers 9h15, une dame âgée de 91 ans a été chargée par l'animal dans son jardin près du boulevard Franklin Roosevelt. Le sanglier d'une quarantaine de kilos a surgi de nulle part et a attaqué la nonagénaire. Légèrement blessée à une jambe, l'Aixoise a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Une dame de 91 ans légèrement blessée

Le sanglier n'a pas attendu l'arrivée des secours et des forces de l'ordre, il a continué à divaguer. L'animal a ensuite fait chuter un cycliste qui passait par là, sans le blesser. Une entreprise locale qui a assisté à la scène a contacté les forces de l'ordre.

Le sanglier de 40 kilos abattu

Les policiers municipaux et nationaux sont intervenus et ont localisé l'animal le long du cours d'eau Sierroz, non loin de la forêt de Corsuet. Un lieutenant de louveterie a été contacté et a délégué un chasseur pour neutraliser le sanglier. Vers 10 heures, l'animal qui était blessé à une patte a été abattu.