Savoie : un skieur prend un raccourci et se tue en chutant dans un ruisseau aux Ménuires

Un skieur de 28 ans s'est tué ce mercredi vers 17h30 dans la station des Ménuires, en zone hors piste. L'homme, de nationalité néerlandaise, a quitté le domaine et tenté de prendre un raccourci pour rejoindre son lieu de résidence, situé au niveau de Reberty 2.000. Il a chuté dans un ruisseau et n'a pas survécu à ses blessures. Les pisteurs secouristes des Belleville, déclenchés à 17h40, et les hommes du PGHM de Courchevel sont intervenus sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte.

