Saint-Colomban-des-Villards, France

C’est en Maurienne (Savoie), entre les domaines skiables de Saint-Colomban-des-Villards et La Toussuire que l’homme était parti skier. Vraisemblablement à cause du brouillard il serait sorti des pistes, sans s'en apercevoir. Il se serait ensuite perdu et a basculé dans un secteur très escarpé, avec des ravins et des ruisseaux gelés sur la commune de Saint-Colomban.

"Ce skieur a eu beaucoup de chance" reconnait le PGHM de Modane

Une opération de secours a rapidement été mise en place avec des hommes du PGHM de Modane qui ont constitué une caravane terrestre.

Les agents du service des pistes sont partis à bord de dameuses et de moto neige pour chercher le skieur. L’homme avait commencé à creuser un trou pour se protéger du froid dans la neige gelée. Finalement le skieur a été retrouvé "à la voix" un peu après minuit. Il faisait alors moins 14 degrés.

Le skieur est un breton, originaire du Relecq-Kerhuon près de Brest, âgé d'une quarantaine d'année, en vacances à la Toussuire.