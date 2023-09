Savoie : un trafic de drogue démantelé à Chambéry, cinq personnes écrouées

Cinq trafiquants de drogue présumés ont été interpellés la semaine dernière et écroués dans le cadre d'une enquête judiciaire visant à démanteler un réseau implanté notamment à Chambéry-le-Haut, indique ce lundi soir un communiqué de la direction départementale de la police en Savoie. Le fruit d'une nouvelle méthode d'enquête interservices, dans le cadre de l'expérimentation de la DDPN, direction départementale de la police nationale.

Des mois de surveillance

Après avoir obtenu "plusieurs renseignements", et mené depuis le début de l'année 2023 "des surveillances physiques" au sein du quartier de Chambéry-le-Haut, les policiers ont fini par identifier "les différents protagonistes de ce trafic" et établir le rôle de chacun, "depuis les petites mains jusqu'à la tête de réseau".

Âgés de 19 à 56 ans

Mardi dernier, le 19 septembre, une vaste opération de police judiciaire a permis d'interpeller à leur domicile les cinq mis en cause, âgés de 19 à 56 ans. Les perquisitions menées chez eux et dans des locaux "que les trafiquants s’étaient appropriés et qu’ils avaient sécurisés avec leurs propres clefs", ont permis de découvrir "des produits stupéfiants de tous types, des espèces, plusieurs véhicules ainsi que des armes à feu".

Les cinq individus ont été écroués à l'issue de leur garde à vue, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le tribunal de Chambéry.

Nouvelle méthode d'enquête

Le démantèlement de ce réseau de drogue s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle organisation territoriale de la police nationale en Savoie, baptisée DDPN, direction départementale de la police nationale , expérimentée dans le département depuis trois ans. Objectif : mieux coordonner les différents services du commissariat (voie publique, antenne de police judiciaire, brigade des stup'...) pour que leurs actions soient complémentaires.

Dans cette enquête, les éléments collectés ont permis "d’une part, d’initier des enquêtes judiciaires, et d’autre part, d’orienter le travail de terrain des agents de voie publique pour leur action du quotidien". "Une synergie" qui permet à la fois de "démanteler les réseaux de revente de stupéfiants de manière durable" et "prévenir la résurgence" de tels trafics.