Savoie / Un traileur retrouvé sous le Col de l’Epine hier après des heures recherche

Un homme spécialiste du trail a été recherché par les pompiers et les équipes de secours de montagne samedi, une bonne partie de l'après-midi. Le traileur a été retrouvé indemne mais très faible en fin de journée. Il a été hospitalisé à Chambéry

Chambéry - France

C’est la femme de ce traileur qui a donné l’alerte. Elle n’avait plus de nouvelle de son mari depuis midi et demi. Il était parti courir et s’entrainer au niveau du Col de l'Epine.

L'homme a été retrouvé vers 19h, en contrebas d'un chemin de randonnée, en état d'hypothermie, mais conscient.

C'est un chien de l'équipe des pompiers qui a permis de le localiser. Le traileur a été hospitalisé à Chambéry.

Des recherches sont en cours ce matin dans les Bauges, pour retrouver un randonneur de 84 ans.