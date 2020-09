Savoie : un veau retrouvé mort l'oreille coupée à Attignat-Oncin, les gendarmes enquêtent

"Je comprends aisément que ça puisse susciter de vives inquiétudes, surtout parmi les éleveurs de la commune" admet Thomas Ilbert, le maire d'Attignat-Oncin, une petite commune savoyarde près de Pont-de-Beauvoisin. Mercredi, un éleveur a découvert l'un de ses veaux mort, une oreille coupée, dans un champs isolé. Le lendemain, jeudi, c'est un cheval qui est retrouvé avec une blessure.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Le sujet est sensible, depuis plusieurs mois des mutilations de chevaux se sont multipliées, dans une vingtaine de département. "Il faut rester extrêmement prudent et attendre les résultats de l'enquête pour déterminer toutes les circonstances de ces malheureux évènements" calme le maire Thomas Ilbert. Il le dit : des animaux peuvent aussi se blesser. "Dans le monde agricole, on sait très bien que des accidents peuvent arriver" complète-t-il, "il ne faudrait pas confondre un malheureux accident, et le prendre pour un acte criminel".