Savoie : une femme tuée en pleine rue, un suspect activement recherché

INFO FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée ce jeudi matin vers 9h20 sur la voie publique sur la commune de La Croix-de-la-Rochette (Savoie). Le suspect, qui a pris la fuite, était toujours activement recherché en fin de matinée. Selon nos informations, il pourrait s'agir de son ex-conjoint. La piste d'un drame familial est privilégiée. La victime travaillait comme fonctionnaire de police en Savoie.

Des recherches lancées sur le terrain

D'importants moyens de gendarmerie ont été mobilisés pour tenter de retrouver l'auteur des faits, avec plusieurs dizaines de militaires du Peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) pour la partie opérationnelle, appuyés d'un hélicoptère, et des gendarmes de la section de recherches et brigade de recherches de Chambéry pour les premières constatations. Le procureur de la république de Chambéry était sur les lieux de l'agression à la mi-journée.

