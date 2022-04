Savoie : une importante avalanche emporte deux skieurs à La Plagne

Les deux skieurs britanniques évoluaient en hors-piste sur le secteur de la Grande Rochette, dans la station savoyarde de La Plagne, tout près de la piste noire de la Rochette, lorsque l'un d'eux a déclenché une avalanche, ce samedi 9 avril. Les deux skieurs sont deux frères de 24 et 27 ans.

La coulée de neige de 200 mètres de large sur 150 à 200 mètres de long, avec une cassure d'environ 1 mètre d'épaisseur, les a emportés. Les pisteurs de La Plagne ont reçu l'alerte à 11h41. Le premier skieur a été malmené mais a réussi à sortir de la neige tout seul. Une cinquantaine de personnes (pisteurs, agents des remontées mécaniques, touristes et moniteurs de ski) se sont mobilisées pour participer aux recherches. Moins de 15 minutes plus tard, le deuxième skieur a été localisé.

Enseveli sous 1m80 de neige et inconscient, il a été rapidement pris en charge par un médecin de la station et placé sous oxygène. Il a ensuite repris conscience et grâce à une éclaircie météorologique, il a pu être transporté, par hélicoptère, par le PGHM de Courchevel au CHU de Grenoble, pour hypothermie et douleurs à l'abdomen. Son petit frère a lui aussi été pris en charge par le cabinet médical de la station.

Appel à la prudence pour les skieurs

Les deux frères n'étaient équipés d'aucun moyen de détection. La Savoie n'est, depuis ce samedi matin, plus en vigilance orange avalanches mais "la prudence reste de mise" pour Luc Nicolino, le directeur de la sécurité des pistes de La Plagne. Ce dimanche, la Savoie est en risque d'avalanche 3 sur 5 au-dessus de 2.200 mètres d'altitude.

"Le risque d'avalanches 3 est celui où il y a le plus d'accidents, car il est banalisé." - Luc Nicolino, directeur des pistes

"Avec les fortes chutes de neige de ces derniers jours, la fine couche sableuse par dessus, et le redoux qui va s'installer, le manteau neigeux est instable, il y a des pièges partout. Il faut être très prudent", insiste-il.