Savoie : une maman et son bébé d'un an font trois tonneaux sur une route d'alpage et s'en sortent indemnes

Une jeune femme de 27 ans a fait une sortie de route, ce mardi, sur la commune de Tours-en-Savoie avant de réaliser trois tonneaux. Presque miraculeusement, elle et son bébé de un an sont indemnes.