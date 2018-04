C'est l'indignation à Grignon, en Savoie et sur internet après le massacre d'un chiot de trois mois ce mercredi après-midi. Le propriétaire lui a donné plusieurs coups de hache. Il sera jugé ce lundi.

Le nombre de signatures augmente de minute en minute sur la pétition lancée ce vendredi matin sur change.org appelée "Condamnation lourde pour le meurtre de son chien - tué à la hache et brûlé -". Ce vendredi soir, plus de 400 personnes soutenaient déjà la cause de cette petite chienne de trois mois tuée par son maître à coups de hache, à Grignon.

Les commentaires sur la pétition sont durs :"assassin", "cruauté, "honte", "horreur", à l'image de cette scène de terreur, ce mercredi après-midi, à Grignon, près d'Albertville, en Savoie. Sous les yeux d'un adolescent et de sa mère, un père a tué le chien de la famille. Ce quadragénaire porte leur chienne dans ses bras. Athèna, une croisée d'à peine 3 mois a la patte cassée après un accident.

Le chien a reçu plusieurs coups de hache

Le père est fou furieux. Il ne veut rien entendre. "Il faut l'euthanasier", crie-t-il. Il a même été la récupérer chez le vétérinaire pour le faire lui même. La propriétaire le menace de porter plainte s'il touche à la chienne mais c'est trop tard. Le premier coup de hache est parti puis deux, puis trois jusqu'à que la chienne ne gémisse plus. C'est l'un des enfants qui appelle les gendarmes. Le père de famille est déjà loin en train d'essayer d'enterrer le cadavre plein de sang.

Placé en garde-à-vue, il reste en prison jusqu'à son procès ce lundi au tribunal d'Albertville où il sera jugé pour "sévices graves sur animal de compagnie" mais aussi pour "violences intrafamiliales".

Les défenseurs de la cause animale sont vent debout. Une amie de la famille et éleveuse de chiens a prévenu les associations comme celle de Brigitte Bardot pour venir soutenir la famille au procès ce lundi. "C'est immonde. La chienne ne méritait pas. Il n'y avait aucune raison de l'euthanasier. Elle s'est faite tuer gratuitement, elle a souffert. Il faut que cette personne paye pour ce qu'elle a fait."