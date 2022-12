Savoie : une vingtaine de skieurs évacués d'un télésiège à Saint-François-Longchamp

D'importants moyens ont été déclenchés ce samedi pour évacuer une vingtaine de skieurs bloqués sur un télésiège à Saint-François-Longchamp. Peu avant 13 heures, dans le secteur du Soleil rouge, un des plus hauts de la station mauriennaise, cet appareil de quatre places, a été victime d'un problème technique.

ⓘ Publicité

L'équipe de maintenance n'a pas réussi à le relancer. Il a donc fallu procéder à l'évacuation.

Les skieurs évacués par des cordes et baudriers

Avec l'appui de l'hélicoptère Choucas 73 et du PGHM de Modane, les personnes bloquées ont été descendues à l'aide de cordes et de baudriers. Sur les sièges les plus accessibles, six binômes de pisteurs de la station ont œuvré. L'opération de secours délicate a pris fin vers 15h.

Les skieurs évacués se souviendront de ce premier jour de vacances de Noël. Pas de blessé et un petit air " d'étoile des neiges, pays merveilleux".