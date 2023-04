Savoie : vaste opération anti-délinquance en Tarentaise et Maurienne, 250 véhicules contrôlés

L'opération n'est pas passée inaperçue. Ce mercredi soir, entre 17h et 20h, plus d'une centaine de forces de l'ordre et agents de l'Etat (78 gendarmes, 20 douaniers, 10 policiers de la PAF et 4 agents de la DREAL) ont mené une vaste opération de contrôle coordonnée sur les routes de Maurienne et Tarentaise. Objectifs : traquer les délits routiers, l'immigration illégale ou encore les infractions liées au transport de marchandises.

Quatre équipes cynophiles

Les forces de l'ordre, réparties sur une dizaine de points de contrôle, dont la barrière de péage de Saint-Michel-de-Maurienne, ont constaté en trois heures une dizaine d'infractions, liées notamment aux stupéfiants. "La gendarmerie a relevé deux amendes forfaitaires délictuelles pour détention de stupéfiants, deux conduites sous l'emprise de stupéfiants et une conduite sans permis", précise un communiqué.

L'opération a eu lieu de 17h à 20h - Gendarmerie 73

Temps de repos des chauffeurs routiers

Sur les douze chauffeurs de poids-lourds contrôlés par les agents de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), quatre ont été verbalisés pour des infractions à la réglementation sociale européenne (non-respect des temps de repos ou conduite sans carte).

Au total, 250 véhicules ont été contrôlés, sous l'autorité du préfet et de la procureure d'Albertville. Objectifs ? "Rassurer la population, marquer le territoire par une empreinte au sol massive et coordonnée, prévenir les comportements dangereux et rechercher les délinquants passant par les routes".

En Tarentaise, la police aux frontières (PAF) a également contrôlé un étranger en situation irrégulière, de nationalité moldave.