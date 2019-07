Savoir nager, un enjeu de sécurité

Plus de 500 personnes sont mortes de noyades en France en 2018. Savoir nager c'est agréable, mais c'est aussi important point de vue sécurité, à la piscine ou à la mer. Au centre aquatique SIttelia, à Montfort-le-Gesnois, la sécurité des enfants dans l'eau est prise très au sérieux.

Montfort-le-Gesnois, France

Dans le grand bain, une dizaine d'enfants se jettent à l'eau. Ce jour-là c'est Florian le maître-nageur qui les encadre. "On met d'abord le menton dans l'eau, puis la bouche, le nez, la têt en entier!" L'objectif, c'est de familiariser les enfants avec le milieu aquatique. "On simule une chute dans l'eau, et puis après l'enjeu c'est de savoir se débrouiller sur une distance de 50 mètres pour avoir tous les repères aquatiques."

Au centre aquatique Sittelia, on prend ça très au sérieux. Dès la rentrée de septembre, des cours de "ludi-nage" seront dispensés, entièrement consacrés à la sécurité des enfants dans l'eau. "Il faut apprendre à bien flotter, explique Florian, surtout là où on a pas pied. Et surtout sur le dos, pour qu'un enfant puisse se sauver tout seul en étant sur le dos, car il peut respirer sans problème."

Initiation, ou perfectionnement, les cours de natation permettent aussi de rassurer les parents. C'est le cas d'Hélène. Son fil Ellliot, 7 ans, à déjà appris à nager. Mais à l'approche des vacances, elle "préfère lui faire faire des cours. On a la chance de partir sur un bateau, il a un gilet de sauvetage mais à un moment il faut qu'il sache nager."

En 2018 plus de 1600 noyades ont été recensées en France.