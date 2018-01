Après trois mois de travail, le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bastia a rendu ses conclusions sur l’épineux et volumineux dossier du SC Bastia. La passif avoisinerait les 31 M€.

Bastia, France

La débâcle économico-sportive du Sporting Club de Bastia revient sur le devant de la scène, mais la scène juridique voire judiciaire cette fois avec la fin d'une première étape post-catastrophe : celle de la remise des conclusions du mandataire liquidateur nommé par le tribunal de commerce de Bastia.

Les travaux de Me Roussel sont donc terminés. Ils auront duré près de trois mois. Logique vu la complexité du dossier, mais surtout l'importance des sommes annoncées et d'une liquidation aux lourdes conséquences dont on devrait commencer à en mesurer la gravité ces jours prochains.

Dresser l'état précis du passif laissé par les anciens dirigeants, c'était la première des missions du mandataire. Et ce passif est lourd, très lourd puisqu'il avoisinerait les 31 M€ alors qu'on en annonçait une vingtaine au moment du départ de l'ancienne équipe dirigeante.

31 M€ donc, dont la moitié de dettes publiques et parapubliques (URSSAF, Trésor Public, CAB …)

Le document a été déposé sur le bureau du juge commissaire du tribunal de commerce, tribunal devant lequel va se poursuivre la procédure puisque les éléments du rapport fourni par Me Roussel peuvent être contestés par les parties concernées, ex-dirigeants d'une part et créanciers de l'autre.

Vers une action au pénal ?

Mais ce n'est pas tout. Une copie du rapport a également été remise au parquet. Un autre volet, pénal, pourrait donc s'ouvrir concomitamment. Tout dépendra de ce que le procureur de la République de Bastia et ses services y trouveront. Y aurait-il des faits constitutifs d'une infraction pénale du type « fausse comptabilité, faux bilan » ou plus grave « abus de biens sociaux » ? Si tel est le cas, le procureur de la république pourra demander l'ouverture d'une enquête et engager des poursuites.

Le parquet a d’ailleurs déjà ouvert le dossier et demandé à la DNCG, l'organisme qui contrôle la gestion des clubs, de lui transmettre les budgets de ces dernières années tels qu'ils ont été présentés par les anciens dirigeants.