Scandale Orpéa : le compagnon de Luce décède 4 mois après son entrée dans l'un des EHPAD du groupe en Gironde

Le compagnon de Luce est décédé en 2015 quatre mois seulement après son entrée dans cet EHPAD du groupe Orpea. Elle décrit des conditions d'hygiène déplorables et des faits de maltraitance récurrentes.

"Pour lui j'aurais préféré l'euthanasie"

Sept ans après le décès de son compagnon, les yeux des Luce sont encore brillants de larmes lorsqu'elle aborde ce douloureux sujet. Après 23 ans de vie commune, son compagnon victime de crises d'épilepsie de plus en plus violentes, a dû quitter leur petit appartement en rez-de-chaussée pour partir en EHPAD. "Je ne pouvais plus m'occuper de lui, ma santé ne me le permettait pas" explique, tremblante, Luce.

Le choix de l'EHPAD s'est alors imposé. C'est l'un des Ehpads Orpea qui a été sélectionné par le couple "pour sa proximité avec notre maison". Lors de la visite, impossible pour Luce et son compagnon d'imaginer l'envers du décor. "Tout était très beau à l'intérieur. Il y avait des fleurs, de longues tables en verre et les couverts étaient très propres". C'est en toute confiance qu'elle et son compagnon ont signé pour une chambre "à plus de 3000 €" dans cet EHPAD à deux pas de chez elle. "Je pouvais aller le voir quasiment tous les jours."

Le calvaire débute huit jours plus tard

Les huit premiers jours semblaient se dérouler sans accroc . Mais très vite, les choses empirent. "Une après-midi, je rentre dans la chambre et je vois le linge de mon compagnon par terre, mélangé au linge propre, ça sentait l'urine. C'était vraiment pourri". De plus, Luce décrit une chaleur caniculaire dans la chambre "il devait faire quarante degrés".

Elle tente alors de prévenir la direction et les soignants, en vain. Pour le linge, aucun changement dans les pratiques aux files des semaines. Elle décide alors de laver elle-même le linge de son compagnon et de le rapporter à chaque visite. Pour la chaleur extrême, la direction explique que c'est très bien comme ça. "Pas besoin de ventilateur."

La maltraitance corporelle

"Il avait des bleus, sur les bras et sur les jambes". Dans les couloirs de l'Ehpad Orpea, Luce voit les résidents en fauteuil roulant, tapés contre les murs durant les déplacements. "Lorsqu'ils tombaient au sol, personnes ne les relevaient" décrit-elle en pleurant. "C'était atroce."

Son compagnon, conscient de la situation disait régulièrement à Luce : "Je veux rentrer chez nous" mais le retour était impossible car trop lourd à prendre en charge. "J'aurais préféré pour lui l'euthanasie, plutôt que de le voir si maltraité".

"C'était un jour où je n'ai pas pu me rendre sur place"

Peut confiante Luce avait l'habitude de se rendre tous les midis à l'EHPAD pour faire manger son compagnon. "Je le faisais manger tout doucement". Son compagnon était séparé du reste des résidents, avec ceux ayant des difficultés à manger.

Elle restait debout, proche de lui fourchette et couteau en main pour lui donner de petites bouchées. Un midi, Luce n'a pas pu se rendre à l'EHPAD, et n'a donc pas pu s'occuper de son compagnon personnellement. C'est donc les soignants qui se sont occupés du repas. Elle, ne s'y est rendue que dans le courant de l'après-midi.

À son arrivée, son compagnon n'était plus à l'EHPAD. Il avait été transféré en urgence à l'hôpital, étouffé par une trop grosse bouchée. "Ils ont dû lui enfoncer dans la bouche".

Son compagnon décède à 71 ans, quelques jours plus tard, après un profond coma. Une infirmière hospitalière confirmera à Luce "qu'une bouchée trop importante est probablement la cause de l'asphyxie".

Durant tout le séjour de son compagnon, Luce explique que ses alertes n'ont jamais été prises au sérieux par la direction.