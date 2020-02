Scandale dans le patinage : Roxana Maracineanu "extraordinaire de courage" pour l’annécien Didier Lucine

En plein scandale sur des agressions sexuelles dans le milieu du patinage, Roxana Maracineanu "a été extraordinaire de courage" estime sur France Info Didier Lucine, l'entraîneur du club de patinage d'Annecy, qui a vivement critiqué ces dernières années le fonctionnement de la fédération des sports de glace. La ministre des Sports a demandé lundi à Didier Gailhaguet de démissionner, évoquant "un dysfonctionnement général au sein de la fédération" après les plaintes visant notamment l'ancien entraîneur Gilles Beyer.

Didier Lucine, vous avez critiqué ces dernières années le fonctionnement de la fédération des sports de glace. La ministre a t'elle eu les justes mots après les dysfonctionnements qu'elle a dénoncé ?

"Elle a été extraordinaire de courage. Elle est allée jusqu’au bout des choses, elle a mis le paquet. Ça fait du bien pour les entraîneurs, pour les victimes et pour les dirigeants qui n’ont pas pu parler par peur de représailles.Enfin on va pouvoir mettre des jeunes. Ça va faire un renouveau exceptionnel, c’est top. Il faut vraiment tout renouveler, parce que ça devenait difficile pour tout le monde".

Didier Gailhaguet est appelé à démissionner. Pensez-vous qu'il va le faire ?

"Il va faire une pirouette, il adore ces situations-là. Tant qu’on parle de lui, en bien ou en mal, il est heureux. Il créé ces problèmes, il créé ces situations, donc il va se faire un plaisir de retourner tout ça. Je pense qu’il va tout faire pour ne pas démissionner, mais je pense que le bureau exécutif de la Fédération va lui demander de démissionner. Ils ne peuvent pas le couvrir. Ils l’ont fait souvent, mais là je crois qu’on est au bout".

Pourtant, à de nombreuses reprises Didier Gailhaguet a été sur la sellette, et il a toujours été réélu...

"On ne peut pas couvrir des agissements pareils, c’est impossible. Le fonctionnement de Didier, c’est de faire des casseroles à chacun et de les garder sous le coude pour tenir un petit peu tout le monde. Mais là, ça va être difficile, la situation est trop grave, et la ministre a mis le paquet".

