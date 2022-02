Scandale dans les EHPAD : "trois ans après rien n'a changé, ce n'est pas un hasard"

Un témoignage rare ce matin sur France Bleu Occitanie. Emmanuel Courvoisier a perdu sa maman, à l'EHPAD du Lherm il y a trois ans, lors de l'intoxication alimentaire qui a emporté quatre autres résidents de cet établissement du groupe Korian groupe au cœur d'un nouveau scandale.

Bonjour Emmanuel Courvoisier. Après Orpéa, c'est donc on le disait le groupe Korian qui est visé par des dizaines de signalements pour maltraitance dans ses EPADs. D'abord, qu'est ce que vous avez ressenti en lisant ça hier matin?

J'ai senti que après trois ans, voilà trois ans que maman est décédée des suites de ce drame et j'ai le sentiment que rien n'a été fait, que les choses ne bougent pas et un sentiment d'impuissance face à cette situation.

On va rappeler votre histoire, Suzette votre maman avait 73 ans en 2019, quand elle a perdu la vie à cause d'une intoxication alimentaire à l'Ehpad du Lherm, qui appartient à ce groupe Korian. Cinq décès au total. Les expertises confirment de graves problèmes d'hygiène. Ça, vous le saviez avant même le drame ?

Non, parce que quand on va voir nos parents dans les EPAD, on va les voir dans leur chambre, mais on visite pas les cuisines, on sait pas comment ça se passe au niveau de la cuisine. Jamais j'étais allé vérifier en cuisine s'il y avait des produits de nettoyage ou de désinfection. Pour moi, c'était des choses qui me paraissaient évidentes, vu le coût aussi que ça représente de mettre un de ses parents dans une de ces maisons. Je pensais qu'il y avait un minimum qui était assuré. Visiblement, ce n'était pas le cas.

Combien payait votre maman chaque mois pour résider dans cet EHPAD du l'Herm ?

Environ 3 000 euros.

Tout était rationné pour votre maman ?

Elle était nourrie en quantité suffisante, mais dans des conditions insatisfaisantes. On s'est aperçu le jour du drame que le plat mis en question, c'était une salade périgourdine. Maman avait signalé qu'elle ne mangeait pas d'abats et pourtant on lui a servi cette salade périgourdine mixée et qui l'a emportée. La seule logique qui gouvernait cette maison, c'était une logique financière et non une logique humaine. Heureusement qu'il y avait eu du personnel soignant extraordinaire pour l'accompagner. Mais au niveau de la direction, au niveau du groupe, on s'aperçoit que finalement, la seule logique, c'était la logique de l'argent.

Donc, trois ans après, après ce drame, vous avez le sentiment que rien ne change et qu'on continue à maltraiter les résidents en toute impunité ?

Oui, je le pense et visiblement, ces plaintes qui sont déposées aujourd'hui le confirment.

L'instruction pour l'EHPAD du Lherm n'est pas terminée. Pas encore de mise en examen prononcée. Que vous disent les juges pour pour la suite?

Malheureusement, on a peu d'informations, on a été reçus qu'une seule fois par le principal magistrat instructeur. Il y en a deux et en trois ans, on a l'impression que tout avance au ralenti ou que tout est à l'arrêt. Il a fallu attendre deux ans pour avoir quelques gardes à vue. Et puis ça, c'était l'année dernière. Depuis, de nouveau, rien. L'enquête est comme immobile.

Vous souhaitez quoi, vous Emmanuel Courvoisier, que le groupe Korian soit condamné ?

Naturellement. Il y a eu un empilement d'erreurs qui ont été commises les unes après les autres, ce qui est arrivé n'est pas un hasard. On nous a fait moins de promesses que ça allait changer, que des conclusions et les conséquences de ce qui s'est passé allaient être prises. Mais aujourd'hui, trois ans après, j'ai le sentiment qu'on est toujours sur la case départ et que rien ne change.

Est-ce-que vous allez participer aux actions collectives qui sont lancées par l'avocate Sarah Saldmann, contre le groupe Orpéa et désormais contre le groupe Korian?

On a déjà forcément une action qui est en cours contre le groupe Korian. Je ne sais pas si juridiquement on peut cumuler les actions, mais en tout cas, tout ce qui peut être fait pour le bien-être de ces personnes âgées dans ces maisons de retraite doit être fait. Et en mémoire de notre maman, on fera notre possible pour qu'elle ne soit pas décédée pour rien, pour qu'on en tire les conclusions, les conséquences.