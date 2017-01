Scandale de l'amiante : l'avocat Eric Dupont-Moretti va défendre les victimes

Eric Dupont-Moretti accepte de défendre les victimes de l'amiante. Avec ce grand avocat aux commandes, l'objectif est d'aboutir à un procès pénal qui n'a encore jamais eu lieu, au désespoir des victimes.

Eric Dupont-Moretti prend en charge deux dossiers : celui des chantiers navals de Dunkerque et celui du campus de Jussieu. Ces deux affaires sont les plus emblématiques du scandale de l'amiante parce que ce sont les seules qui impliquent des responsabilités nationales. 712 dossiers de victimes ont été déposés concernant les chantiers navals Normed à Dunkerque, et 170 pour le campus de Jussieu.

Avec ce grand avocat aux commandes, l'ANDEVA (l'association nationale de défense des victimes de l'amiante) espère aboutir à un procès pénal qui n'a encore jamais eu lieu en France. L'amiante tue pourtant 3.000 personnes par an. Ce matériau, utilisé dans la construction, est responsable de 10 à 20% des cancers du poumon.

"Il y a quatre juges qui se sont succédés qui n'ont pas fait grand chose, à part commander des expertises, qui démontrent qu'il y a un lien évident entre l'amiante et les maladies", affirme l'avocat Eric Dupont-Moretti.

Le scandale de l'amiante en bref

Les premières plaintes datent de 1996. En 1997, l'amiante est interdit en France. En 2005, après des manifestations de victimes, un pôle judiciaire de la santé publique est créé, capable de s'occuper d'un scandale sanitaire comme celui-là, même si les moyens ont tardé à arriver.

Mais il faut attendre 2011 et 2012 pour que les premières mises en examen aient lieu. La maire de Lille Martine Aubry qui exerçait au ministère du travail dans les années 1980 en faisait partie. Elle a finalement été mise hors de cause.

L'affaire a éclaté il y a plus de vingt ans maintenant. Depuis, personne dans les hauts rangs de l'Etat n'a été condamné. L'association de défense des victimes déplore "une mauvaise volonté" flagrante des politiques et des magistrats. Et espère qu'un procès aura lieu avant que les coupables, âgés, ne disparaissent.

"Ca mérite beaucoup d'attention des pouvoirs publics, et de la justice en particulier. On a prochainement une audience devant la chambre d'instruction qui pour nous est extrêmement importante. On attend qu'une date soit fixée", poursuit Me Dupont-Moretti.

Avec l'arrivée du célèbre pénaliste, la procédure judiciaire pourrait avancer. En tout cas, l'avocat compte bien faire condamner les responsables.