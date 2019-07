Scandale de l'amiante : non-lieu des juges dans le dossier Ferrodo-Valeo de Condé-sur-Noireau

Condé-sur-Noireau, France

Les premières plaintes avaient été déposées il y a 23 ans. Ce jeudi 18 juillet 2019, les juges rendent un non-lieu dans le dossier Ferrodo-Valeo de Condé-sur Noireau, dans le Calvados. Le nombre de victimes de l'amiante est estimé à 1.500 dans les environs de Condé, à tel point que le secteur a été baptisé "la vallée de la mort".

En septembre 2018, le parquet de Paris avait requis un non-lieu général dans cette affaire au motif que la date de contamination ne pouvait pas être établie pour chaque victime. Faute de date, il est difficile d’imputer une responsabilité pénale à une personne physique. A Condé-sur-Noireau, cinq anciens dirigeants de Ferrodo-Valeo avaient été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. L'association des victimes de l'amiante réclamait un procès pénal depuis plus de vingt ans, elle va faire appel de ces ordonnances de non-lieu.

"Les arguments des juges d'instruction sont consternants"

Pour l'avocat de l'association locale de défense des victimes, Maître Ledoux, "les arguments des juges d'instruction sont consternants." Et il précise : "En matière d'amiante, on ne peut pas parler de date de contamination mais on doit parler de période d'exposition car ce qui rend les gens malades c'est un processus d'accumulation, une exposition durant une certaine période, qui finit par provoquer des pathologies." Comment l'avocat explique-t-il cette ordonnance de non-lieu ? "Les juges veulent se débarrasser du dossier de l'amiante, depuis le début, ils considèrent que la responsabilité pénale n'est pas évidente. Ce n'est pas une surprise mais ça va se rejouer devant la chambre devant la chambre de l'instruction et ça commence à bien faire."